Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kuruluyor

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Kutup bölgelerinin jeostratejik, ekonomik ve ekolojik açıdan giderek artan bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023- 2035) hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin iki kutup bölgesinde de uluslararası konumunun güçlendirilmesi önem arz ettiği belirtilen genelgeye göre kurul 8 bakanlık ve TÜBİTAK koordinasyonunda çalışacak.



Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile TÜBİTAK Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürünün katılımıyla oluşturulak.



Genelgeye göre yılda bir defa toplanacak olan Kurul'un başkanı ihtiyaç halinde heyeti toplantıya çağırabilecek, alt kurul ve çalışma grupları oluşturabilecek.