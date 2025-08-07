Kuvvetli poyraz etkili oluyor: 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'da şiddetli poyraz etkili oluyor.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle söz konusu ilçelerdeki plajlarda iki gün denize girilmesine izin verilmeyecek.



Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

