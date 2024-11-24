Kuvvetli rüzgar ekmek büfesini yerinden söktü

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk, yağış ve kuvvetli rüzgar Adana'da da etkili oldu. Kozan ilçesinde aşırı yağmur ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Ağlıboğaz Mahallesi, Ağlıboğaz Caddesinde Kozan Belediyesine ait ekmek büfesi de yerinden çıkarak yola savruldu.