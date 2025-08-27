Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji 5 kente gök gürültülü sağanak, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarına kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Güney ve Güney Doğu'da isa aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre güney ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek.
Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde olacak.
Osmaniye ve Hatay kıyıları ile Trabzon, Rize, Artvin'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapan MGM, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise şiddetli rüzgar görüleceğini duyurdu.
Bazı merkezlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Edirne 31 derece.
- İstanbul 28 derece.
- Denizli 36 derece.
- İzmir 34 derece.
- Adana 36 derece.
- Ankara 30 derece.
- Konya 30 derece.
- Zonguldak 26 derece.
- Trabzon 25 derece.
- Erzurum 32 derece.
- Diyarbakır 39 derece.
- Gaziantep 38 derece.
