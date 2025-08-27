Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre güney ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek.

Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde olacak.



Osmaniye ve Hatay kıyıları ile Trabzon, Rize, Artvin'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapan MGM, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise şiddetli rüzgar görüleceğini duyurdu.