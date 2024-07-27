Kuvvetli yağış, Bafra Ovası'nda tarım arazilerini vurdu

Meteoroloji ve AFAD'ın 'kuvvetli yağış' uyarılarının ardından Bafra ilçesinin sahil kesimlerinde sağanak etkili oldu. Yetkililer özellikle sahile yakın 5 mahallede sağanak nedeniyle su birikintileri oluştuğu bilgisini verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Bafra'da metrekareye ortalama 50 kilonun üzerinde yağmur düştü.



Zararın sular çekildikten sonra anlaşılabileceğini ifade eden yetkililer, sahil kesiminde bulunan 5 mahallede (Karpuzlu, Karıncak, Doğanca, Yeşilyazı, Koşu) kavun, karpuz, domates, hıyar, biber gibi yazlık sebze ve meyvelerin yetiştirildiği tarım arazilerinin su altında kalmaları nedeniyle zarar oluştuğunu belirttiler.



Suların çekilmesi ve yapılacak incelemenin ardından kuvvetli yağışın yol açtığı zararın tespiti yapılacak.