Kuvvetli yağış uyarısı: Gece saatlerinden itibaren etkili olacak

Aydın'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Gece saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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