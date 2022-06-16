Kuvvetli yağışlar devam edecek mi?

Başta Ankara olmak üzere yurdun birçok noktasında sel ve su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışların bir hafta daha devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre, Pazartesi gününe kadar birçok kentte yağışlar etkili olacak.

Özellikle Ankara'da gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışlar, genellikle öğleden sonraları etkili olacak.



GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK ARTACAK



Bazı iller dışında ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Hafta sonundan itibaren yurdun güneydoğu kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Tahmin tutarlılığı 1, 2 ve 3. Günler için yüzde 80-90, 4 ve 5. günler için yüzde 65-80 civarındadır.

MGM'den bugün için ise 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), Eskişehir, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, şiddetli yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER



Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kod verildi.