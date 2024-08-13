KUYU-16 operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ’da düzenlenen “KUYU-16” operasyonunda elebaşlığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu sözlere de yer verdi:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonu koordine eden Elazığ Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle."