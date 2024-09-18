Kuyu-24 operasyonunda 5 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da düzenlenen Kuyu-24 operasyonunda gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Kuyu-24 operasyonunda 5 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilenlere yönelik Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kuyu-24 operasyonu düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuyu-24 operasyonunda 5 tutuklama - 1

Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yağma", "Tehdit", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme" ve "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.

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