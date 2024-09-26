Kuyu 28 operasyonu | Doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 7 kişiye gözaltı

Üç ilde yapılan incelemelerde 129 kişinin farklı illerden Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden rapor aldığı tespit edildi. Raporların usulsüz bir şekilde düzenlendiği iddia edildi.



Kdz. Ereğli bölgesinden rapor alan 30'dan fazla kişi olduğu ve bu kişilerin heyet raporu üzerinden haksız şekilde belge elde ettiği öne sürüldü. Ayrıca Düzce'de bir muhtarın da bu olaya karıştığı öğrenildi.



Gözaltına alınanlar arasında devlet memurları ve sivillerin de olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.