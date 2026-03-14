Kuyumcu soygunu: Silah da bilezikler de sahte çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kuyumcuya girerek iş yeri sahibine tabanca doğrultup biber gazı sıkan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay önceki akşam Merkez Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcuya giren maskeli 3 kişi, iş yeri sahibi E.T.'ye silah doğrultup biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ardından da vitrinde bulunan 6 bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Takibin ardından M.L.İ. (21), A.E.E. (17) ve N.D. (17), olayda kullanılan airsoft tabanca (hobi amaçlı üretilen, boncuk atan replika silah) ve çalınan 6 bilezikle birlikte yaklaşık 1 saat içinde yakalandı. Şüphelilerin çaldığı bileziklerin de imitasyon olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.