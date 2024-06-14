Kuyumcuda alacak verecek kavgası: 2 ölü

Şanlıurfa'da kuyumcu dükkanında karşılaşan iki grup arasında borç alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuyumcuda alacak verecek kavgası: 2 ölü


'nın Viranşehir ilçesinde Kuyumcular Çarşısı'nda karşılaşan iki grup arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yaban Mahallesi Muhtarı Eyüp Advanlı ile İbrahim Nurullah Tart, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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