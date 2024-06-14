Kuyumcuda alacak verecek kavgası: 2 ölü



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kuyumcular Çarşısı'nda karşılaşan iki grup arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yaban Mahallesi Muhtarı Eyüp Advanlı ile İbrahim Nurullah Tart, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.