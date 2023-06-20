Kuyumcuda demir kesme makaslı hırsızlık girişimi

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’ndeki bir kuyumcu 3 soyguncunun hedefi oldu.
Pazar günü gece geç saatlerde meydana gelen olayda şüpheliler kuyumcu dükkanının kepengini demir kesme makasıyla kestikten sonra güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi.
SİREN SESİNİ DUYUNCA KAÇTILAR
Şüpheliler dükkanın içine girmeye çalıştığı sırada seslerden şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine geldiği sırada polis aracının siren sesini duyan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.
Şüphelilerin kaçmayı başardığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
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