Kuyumcuda demir kesme makaslı hırsızlık girişimi

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 3 kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırıp, güvenlik kamerasının yönünü değiştiren 3 soyguncu, olayı farkına varan vatandaşların haber verdiği polisin siren sesini duyunca kaçtı.

Kuyumcuda demir kesme makaslı hırsızlık girişimi

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’ndeki bir kuyumcu 3 soyguncunun hedefi oldu.

Pazar günü gece geç saatlerde meydana gelen olayda şüpheliler kuyumcu dükkanının kepengini demir kesme makasıyla kestikten sonra güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi.

Kuyumcuda demir kesme makaslı hırsızlık girişimi - 1

SİREN SESİNİ DUYUNCA KAÇTILAR

Şüpheliler dükkanın içine girmeye çalıştığı sırada seslerden şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine geldiği sırada polis aracının siren sesini duyan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Kuyumcuda demir kesme makaslı hırsızlık girişimi - 2

Şüphelilerin kaçmayı başardığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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