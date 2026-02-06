Kuyumcuda film gibi soygun! Kopya kumandayla 1,5 kilogram altın çaldılar

Yalova'da film gibi bir hırsızlık olayı yaşandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanının önüne otomobille gelen altı zanlı, kopyaladıkları iddia edilen kumandayla iş yerinin kepenklerini açtı.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Dükkanın camlarını kırarak içeri giren şüpheliler, tezgahtaki altınları çalıp geldikleri araçla uzaklaştı.

Hırsızlık anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Polis ekipleri, iş yeri ve çevresinde yaptığı inceleme sonrası zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

"KUMANDAMIZIN KOPYASI YAPILMIŞ"

Kuyumcu Ahmet Demirhan, gazetecilere, alarmın çalması üzerine hemen iş yerine geldiklerini söyledi.

Evden yaklaşık 10 dakika içinde iş yerine geldiklerini anlatan Demirhan, şöyle konuştu:

"- Gelince kepenklerin açık, kapının camının ise kırılmış olduğunu gördük. Şu anda hasar tespiti yapmadık. Ne kadar altın aldıkları belli değil. Bizim düşündüğümüz, herhalde kumandamızın kopyası yapılmış.

- Normalde bizim sabah gelip dükkanı açtığımız gibi gelip kumandayla dükkanı açıyorlar. Kapının camını kırıp, içeri girip kasayı açmıyorlar, tezgahın üzerindeki altınları alıyorlar. Adet olarak söyleyemem ama kabaca 1-1,5 kilogram altını alıyorlar.

- Dükkana giren dört kişi, araçta da iki kişi olmak üzere toplam altı kişilermiş."