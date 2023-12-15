Kuyumcudan 600 bin TL'lik altın çalıp kaçan şahsa ev hapsi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün saat 15.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanına yüzünde cerrahi maske ile girerek, müşteri gibi davranıp bilezik ve külçe altınlara bakmak istediğini söyleyen A.K.(28), baktığı gram altınlar ile bilezikleri alıp koşarak kaçtı. İş yeri sahibi hırsızın peşine düştü ve yakalayamayınca durumu polise haber verdi. Polis, hırsızın kaçtığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, A.K.'yi olaydan 4 saat sonra Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki saklandığı yerde çalmış olduğu 2 bilezik ve gram altınlardan oluşan 600 bin lira değerindeki 250 gram altınla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



Özel bir hastanede teknisyen olarak çalışırken 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı gerekçesiyle işten çıkartılan ve mağdurlar tarafından hakkında şikayette bulunulan A.K., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı.