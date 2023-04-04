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Kuyumcudan çalınan 33 bilezikten 30'u imitasyon çıktı

Kahramanmaraş'ta camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı.

Kuyumcudan çalınan 33 bilezikten 30'u imitasyon çıktı

'ın Afşin ilçesindeki bir kuyumcudan çalınan 33 bilezikten 30'u imitasyon (gerçeğine benzetilerek yapılmış olan süs eşyası) çıktı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün , diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.

Polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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