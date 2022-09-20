Kuyumcukent'te 100 milyon liralık vurgun iddiası

İstanbul Yenibosna'daki Kuyumcukent'te esnaflık yapan 9 kişi dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kuyumcukent'te 3 yıldır faaliyet gösteren kuyumculuk firması iddiaya göre yaklaşık 100 milyon lira değerinde altın toplayarak ortadan kayboldu.

altınları eritip ortadan kaybolduğu iddia edilen firma sahipleri Enes Ş., Sefa Ş., Talha Ş., Bekir Ş., Tuba Ş., Enes H., Muhammed A. hakkında savcılığa girerek suç duyurusunda bulundu.

Mağdur avukatı Mağdurların avukat Ecem Oklu, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ettiğini söyledi.

Kuyumcukent'te bir araya gelen mağdurlar basın açıklaması yaptı.

"ÜRÜN ERİTMEYE BAŞLADILAR"



Mesut Olık isimli mağdur esnaf ise suçladığı kişilerle 8 yıldır tanışıklarını söyledi.



"Sürekli bitmiş mamul verip karşılığını alıyorduk. Yılbaşından sonra ortaklar arasında kendi aralarında sıkıntılar çıkmaya başladı" diyen Olık şunları kaydetti:



"Bu sıkıntılarda piyasaya yansımaya başladı. İçeride de ürün eritmeye başladılar. Sizden geleni eritip bana, benden geleni eritip bir diğerine vererek bu şekilde süreç yürütülmüş. 5 kiloya yakın altın vermiştim. Bu verdikleri altınlarla 1 kilo 100 grama kadar düşürdük."

"GÜVEN SAĞLADILAR"



Zanlıların önce güven kazandığını söyleyen Cihan Yalçın isimli esnaf ise "Ürün aldılar bunları da peyderpey ödediler. En son 10 milyon TL'ye yakın borçları vardı, şuan alamıyoruz. Bu malları erittiklerini söylediler. Emeklerimizle yaptığımız ürünleri eritmişler. Bizim 10 kilo altınımız vardı. Toplam piyasada 80-100 kilo arasında mağduriyet var" ifadelerini kullandı.



"SON BİR AYDA OLAN OLDU"



Ziya Yılmaz da, "9 aydır düzenli alıyorduk son verdiğimizi alamadık bin 50 gram verdik. Beklemiyorduk böyle bir şey tıkır tıkır alıyorduk. Bir güven sağladılar. Son bir ayda olan oldu" diye konuştu.