Kuyumcular bayramda açık mı? Kuyumcular bugün hizmet veriyor mu?

Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri de kuyumcular ve sarrafların çalışma durumu oldu. Özellikle yatırım veya hediye amacıyla altın ve gümüş almayı düşünenler, kuyumcu ve sarrafların çalışma düzenini araştırıyor. 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında birçok özel işletme kapalı olabileceği gibi bazıları da belirli saatlerde hizmet verebilir. Peki, Ramazan Bayramı'nda kuyumcular ve sarraflar açık mı? Hangi günlerde hizmet verecekler?

