Kuyumculara sahte altın satanlar tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kuyumculara sahte altın satanlar tutuklandı

İlçede 2 ayrı kuyumcudan sahte bozdurulduğu ihbarı üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcuları sahte altınlarla dolandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, A.A. (31) ve A.Ç'yi (41) Gemlik'te, S.A. (21) ve V.E'yi (37) ise İstanbul'da sahte altınlarla yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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