Kuyumculara sahte altın satanlar tutuklandı

İlçede 2 ayrı kuyumcudan sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcuları sahte altınlarla dolandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.



Harekete geçen ekipler, A.A. (31) ve A.Ç'yi (41) Gemlik'te, S.A. (21) ve V.E'yi (37) ise İstanbul'da sahte altınlarla yakaladı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.