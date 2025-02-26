Kuyumculara sahte altın tuzağı: Üç kişi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki üç kuyumcuya sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Savaş Mahallesi'ndeki üç kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmada, üç iş yerinde 1 gramlık 6 sahte altın bozdurulduğu tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla kimliği belirlenen şüpheli M.Ö. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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