Kuyumculara sahte altın tuzağı: Üç kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Savaş Mahallesi'ndeki üç kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çalışmada, üç iş yerinde 1 gramlık 6 sahte altın bozdurulduğu tespit edildi.



Ekiplerin yaptığı çalışmayla kimliği belirlenen şüpheli M.Ö. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.