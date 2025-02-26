Kuyumculara sahte altın tuzağı: Üç kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki üç kuyumcuya sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kuyumculara sahte altın tuzağı: Üç kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Savaş Mahallesi'ndeki üç kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, üç iş yerinde 1 gramlık 6 sahte altın bozdurulduğu tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla kimliği belirlenen şüpheli M.Ö. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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