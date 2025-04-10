Kuyumculardan 15 dakikalık eylem

İzmir'de kuyumcular bugün eylem yaptı. Eylemin gerekçesi son dönemde artan sahte ve düşük ayarlı altını protesto. İzmirli kuyumcular, bugün 15 dakikalığına vitrin ışıklarını söndürdü. Kayıt dışı yollarla merdiven altı yerlerde üretilen altınlara, yeterli denetim ile cezai yaptırımların uygulanmadığını söyleyen kuyumcular basın da açıklaması yaptı.

Kuyumcular vitrin ışıklarını 15 dakikalığına kapattı

Kemeraltı'ndaki kuyumcular çarşısı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan İzmir kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, amaçlarının sahteciliğe dur demek olduğunu söyledi. "ARTIK ESNAFIN CANINA TAK ETTİ" Döviz bürolarının altın satmasını eleştiren Buyrukçu, "Döviz bürosu dövizini satacak altıncılar altın satacak. Toptan fiyatın altına satıyor insanlar kuyruk oluyor." dedi. "Esnaf artık buna dur diyor. Tüm esnaf ışığını kapattı. Artık esnafın canına tak etti." diyen Buyrukçu, "Burada insanlar 150-200 bin lira kira ödüyorlar. Zararına satış yaparak bu insanlar kira ödeyemez. İkinci baskıyla mücadelemiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Eylemdeki kuyumcu dükkanı

Sektörü korumak ve halkı uyarmak için bu eylemi başlattıklarını söyleyen Buyrukçu, şöyle devam etti:



"Amacımız, piyasada hızla artan sahte, düşük ayarlı ve ikinci baskı ürünlerin dolaşımını protesto etmek ve bu yolla hem meslektaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın uğradığı zararlara dikkat çekmektir."