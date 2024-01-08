Kuyumcunun 16 yıllık çalışanından 20 milyon liralık vurgun

Malatya’da bir kuyumcunun 16 yıllık çalışanı İ.A., yaklaşık 20 milyon lira değerinde altın çaldı. İ.A. çaldığı altınları kripto para ticaretinde kullandı. Gözaltına alınan İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumcunun 16 yıllık çalışanından 20 milyon liralık vurgun

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’da çalıştığı kuyumcudan yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren kuyumculuk işletmesi sahibi, yanında çalışan İ.A’nın 2008’den bu yana iş yerinde çalıştığını, bir süredir iş yeri hesaplarından usulsüzlük yaparak 9,8 kilogram altın (yaklaşık 20.000.000 TL) çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının yaklaşık 20 milyon lirayı kripto para ticaretinde kullandığı iddia edildi.

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