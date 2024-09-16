Kuyumcunun 16 yıllık çalışanından 20 milyon liralık vurgun

Malatya'da bir kuyumcu 16 yıldır yanında çalıştırdığı kişi tarafından 20 milyon TL'nin üzerinde dolandırıldı. Şüphelinin 8 milyon TL'den fazla parayı kripto paraya aktardığı tespit edilirken dolandırıcı, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı ancak bir süre sonra serbest bırakıldı.

Kuyumcunun 16 yıllık çalışanından 20 milyon liralık vurgun

'da kent merkezinde kuyumculuk yapan Y.K. yanında çalıştırdığı İ.A.'nın hem müşteri hem de iş yeri hesaplarından yüklü miktarda vurgun yaptığını fark etti.

Bunun üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulan İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs bir süre sonrası ise serbest bırakıldı.

Kuyumcunun 16 yıllık çalışanından 20 milyon liralık vurgun - 1

Olaya dair açıklamalarda bulunan kuyumcu Y.K.'nın avukatı, iş yerinde 16 yıldır çalışan İ.A. uzunca bir süre hem iş yeri hem de müşterilerin hesaplarındaki paralarını kendi hesabına geçirerek bir suç eylemi içerisinde girdiğini dile getirdi.

Bu durumu tekrarlayarak milyonları aşan bir vurguna imza attığını sözlerine ekleyen avukat, "Müvekkilimizin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs suçunu ikrar etti. İfadesinde miktarları netleştiremeyen şahsın bankalardan gelen cevaplarda 8 milyon TL'den fazla bir miktarı kripto para borsasına aktarıldığı tespit edildi. Müvekkilimizin kendi yapmış olduğu hesaplarda ise yaklaşık 10 kilogram altın miktarına denk gelen zararın söz konusu olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra müşterilerinin tüm zararları müvekkilimiz tarafından karşılandı." dedi.

Mağdur kuyumcu, adaletin yerini bulmasını istedi.

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