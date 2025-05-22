Kuyumcunun katilleri sınırda yakalandı
Hatay'da soygun için girdikleri iş yerinde kuyumcuyu öldüren iki şüpheli, Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı.
Hatay'da kuyumcu cinayetinin şüphelileri, Suriye sınırında yakalandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Reyhanlı ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
Soygun için kuyumcu dükkanına giren iki şüpheliden biri tabancayla Suriye uyruklu kuyumcu Muaayed Shao'dan altınları vermesini istedi.
Shao'nun tepki gösterip direnmesi üzerine şüphelilerden biri kuyumcuya iki el ateş etti.
Muaayed Shao yere yığılırken, saldırgan, yanındaki arkadaşıyla kaçtı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Shao, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Muaayed Shao'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
SINIRDA YAKALANDILAR
Polis, kaçan şüphelilerin A.O. ve M.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerin Suriye'ye kaçma hazırlığı yaptığını tespit eden ekipler, sınır çevresinde önlem aldı.
Çevrede çalışma yapan ekipler, şüphelileri saklandıkları zeytinlikte yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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