Kuyumcunun katilleri sınırda yakalandı

Hatay'da kuyumcu cinayetinin şüphelileri, Suriye sınırında yakalandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Reyhanlı ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Soygun için kuyumcu dükkanına giren iki şüpheliden biri tabancayla Suriye uyruklu kuyumcu Muaayed Shao'dan altınları vermesini istedi.

Shao'nun tepki gösterip direnmesi üzerine şüphelilerden biri kuyumcuya iki el ateş etti.

Muaayed Shao yere yığılırken, saldırgan, yanındaki arkadaşıyla kaçtı.