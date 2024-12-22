Kuyumcuya sahte altın satan şüpheliler tutuklandı

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, kimliklerini belirlediği B.G. ve M.A'yı Çerkezköy'de, T.S, A.A. ve G.K'yı ise İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına aldı.



Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 25 sahte bilezik ve 6 gram sahte altın ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.