Kuyumcuya sahte altın sattılar

Kağıthane'de 21 Mayıs'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Kuyumcu L.Ç.(38), iş yerine müşteri olarak gelen şüphelilerin altın satışı yaptığını ancak daha sonra bu altınların sahte olduğunu fark ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.



İhbarın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu kişilerden birinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti.



Görüntüleri inceleyen polis, biri kadın iki şüphelinin kimliğini belirledi.

8 SUÇ KAYDI



Küçükçekmece ve Başakşehir'de tespit edilen adreslere yapılan operasyonla N.T.(36) ve E.C.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerden N.T.'nin daha önceden 13 tane, E.C.'nin ise 8 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

