Kuyumcuyu sahte samanyolu bilezikle dolandırdı: 3 tam altın ve 13 bin 400 lira alıp ortadan kayboldu

Erzurum'da bir şüpheli, eşinin olduğunu iddia ettiği samanyolu adı verilen altın bilezikle kuyumcuyu dolandırdı. Şüpheli, kaldığı otelde yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumcuyu sahte samanyolu bilezikle dolandırdı: 3 tam altın ve 13 bin 400 lira alıp ortadan kayboldu

6 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Yasin Bilici'ye ait kuyumcuya giden Muhammet Çirka, eşine ait olan samanyolu olarak bilinen bilekliği bozdurmak istedi.

Bilici'nin kasada yeterli nakit para olmadığını söylemesi üzerine Muhammet Çirka, bilekliğine karşı 3 tam altın ve 13 bin 400 lira nakit para alarak kuyumcudan ayrıldı.

Kuyumcuyu sahte samanyolu bilezikle dolandırdı: 3 tam altın ve 13 bin 400 lira alıp ortadan kayboldu - 1 Kuyumcular Derneği'nden gelen uyarı mesajı üzerine bilekliğin sahte olduğunu anlayan Bilici, durumu Kuyumcular Çarşısı'nda görevli polise bildirdi.

Polis ekipleri kamera görüntülerinde 2 şüphelinin taksiyle bölgeden uzaklaştığını, Palandöken Kavşağı’nda indiklerini belirledi. Şüphelilerin Iğdır'a gitmek üzere bindikleri otobüsten Pasinler ilçesinde indiklerini öğrenen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler şüpheli Muhammet Çirka ve arkadaşı Anıl Y.'yi kaldıkları otelde, kuyumcudan aldıkları ve toplam 80 bin lira ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Y. serbest kalırken Muhammet Çirka nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

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