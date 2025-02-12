Kuyumcuyu sahte samanyolu bilezikle dolandırdı: 3 tam altın ve 13 bin 400 lira alıp ortadan kayboldu

6 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Yasin Bilici'ye ait kuyumcuya giden Muhammet Çirka, eşine ait olan samanyolu olarak bilinen altın bilekliği bozdurmak istedi. Bilici'nin kasada yeterli nakit para olmadığını söylemesi üzerine Muhammet Çirka, bilekliğine karşı 3 tam altın ve 13 bin 400 lira nakit para alarak kuyumcudan ayrıldı.

Polis ekipleri kamera görüntülerinde 2 şüphelinin taksiyle bölgeden uzaklaştığını, Palandöken Kavşağı’nda indiklerini belirledi. Şüphelilerin Iğdır'a gitmek üzere bindikleri otobüsten Pasinler ilçesinde indiklerini öğrenen Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.



Ekipler şüpheli Muhammet Çirka ve arkadaşı Anıl Y.'yi kaldıkları otelde, kuyumcudan aldıkları altın ve toplam 80 bin lira ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Y. serbest kalırken Muhammet Çirka nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.