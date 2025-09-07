Kuyuya düşen boğa için itfaiye seferber oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tuvalet kuyusuna düşen boğa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çukurkamış Mahallesi'nde evin bahçesindeki tuvalet kuyusuna düşen boğayı gören vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerin gelen itfaiye ekipleri boğayı kurtarmak için çalışma başlattı.

Vinç yardımıyla kısa sürede boğa düştüğü tuvalet kuyusundan çıkarıldı. Durumu iyi olan boğa sahibine teslim edildi.

