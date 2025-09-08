Kuyuya düşen kadını itfiaye kurtardı
Hatay'da yedi metre derinliğindeki kuyuya düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'da kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay Yayladağı ilçesine bağlı Uluyol Mahallesi'nde yaşandı.
18 yaşındaki kadın, yedi metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralandı.
Yaralı kadını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya inerek kadını kurtardı.
Sedye yardımıyla kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
