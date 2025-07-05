Kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin'de kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

'in Artuklu ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinelen bilgiye göre, gece saatlerinde sahibi, keçisinin kuyuya düştüğünü fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin halat yardımıyla yürüttüğü çalışmanın ardından keçi kuyudan sağ olarak çıkarıldı.

Hayvan sahibi desteklerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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