Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın'ın Didim ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, Akyeniköy ve Balat Mahallesi arasında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından bir köpeğin kuyuya düştüğü fark edildi.

Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - 1

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri, 5 metrelik kuyuya düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kurtarılan tedavi altına alındı.

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