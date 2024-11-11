Kuzen trafikte dehşet saçtı

Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde galerici E.I. otomobiliyle giderken kavşakta, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı mesleği yapan kuzeni Hakan Işık'ın kullandığı otomobili gördü.

Otomobilden inip, belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş eden E.I. daha sonra koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Hakan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Işık'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.



Polis ekipleri, E.I.'nın yakalanması için çalışma başlattı.