Kuzeni haraç vermedi, otomobili ateşe verdi
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde kuzeninden haraç isteyen bir kişi, olumsuz yanıt alınca iş yerinin önünde bulunan bir otomobili ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, iş yeri sahibi Efe Aydın, söz konusu kişinin suç dosyaları olduğunu ve polis tarafından arandığını anlattı.
İstanbul’da bir kişi haraç alamadığı kuzeninin iş yerinin önünde bulunan aracı ateşe verdi.
Olay, gece yarısı Başakşehir’deki İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kişi yedek parça oto alım satım yapan iş yerinin önüne gelerek, önündeki otomobili ateşe verdi.
Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de iş yeri güvenlik kameralarını inceledi.
Şüphelinin iş yeri sahibinin halasının oğlu olduğu ve haraç alamadığı için yaptığı öğrenildi.
Olaya ilişkin konuşan iş yeri sahibi Efe Aydın, “Şahsın zaten 35 tane suç dosyası var. 3 dosyadan da firar geziyormuş. Haraç istendi bir kısım verdik ama sonu gelmedi.” dedi.
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