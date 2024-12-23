Kuzeni haraç vermedi, otomobili ateşe verdi

İstanbul ’da bir kişi haraç alamadığı kuzeninin iş yerinin önünde bulunan aracı ateşe verdi. Olay, gece yarısı Başakşehir’deki İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yedek parça oto alım satım yapan iş yerinin önüne gelerek, önündeki otomobili ateşe verdi. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de iş yeri güvenlik kameralarını inceledi.



Şüphelinin iş yeri sahibinin halasının oğlu olduğu ve haraç alamadığı için yaptığı öğrenildi.



Olaya ilişkin konuşan iş yeri sahibi Efe Aydın, “Şahsın zaten 35 tane suç dosyası var. 3 dosyadan da firar geziyormuş. Haraç istendi bir kısım verdik ama sonu gelmedi.” dedi.