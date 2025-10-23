"Kuzenimi taciz etti" dedi, karakolda öldürdü

Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde saat 01.00 sıralarında cinayet işlendi.

Serdar B. (18), R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K. (22), polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SORUŞTURMA BAŞLATTI



Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir mülkiye başmüfettişi ile bir polis başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.