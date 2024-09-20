Kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki sitenin otoparkında 10 Ocak 2023'de meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline yürüdüğü esnada sağlık teknikeri kuzeni İrfan Ö. (52) tarafından tabancayla vuruldu.



10 kurşunun isabet ettiği Hürrem Doğan hayatını kaybetti, İrfan Ö. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.



İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ



İrfan Ö'nün tutuklu yargılandığı davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.



Sanık pişman olduğunu ve önceki ifadeleri tekrar ettiğini dile getirdi.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.