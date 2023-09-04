Kuzenini yaralayıp intihar etti, haberi alan kız arkadaşı da yaşamına son verdi

Gümüşhane’de Salihcan Kaya’nın bıçakladığı kuzeni Serhat Kaya ağır yaralandı. Olay üzerine Salihcan Kaya, tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Bu olayı duran Salihcan’ın kız arkadaşı da yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kürtün’de meydana geldi.
Beldede yolda karşılaşan amca çocukları Salihcan Kaya ve Serhat Kaya arasında iddiaya göre “kız meselesi” nedeniyle tartışma çıktı.
İkili arasında çıkan tartışmada Salihcan Kaya, kuzenini boyun kısmından bıçaklayarak, olay yerinden uzaklaştı.
Kanlar içinde yere yığılan Serhat Kaya, hastaneye kaldırıldı Tedaviye alınan Serhat Kaya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
BIÇAKLAMA OLAYI SONRASI İKİ İNTİHAR
Olay sonrası eve giderek durumu ailesine anlatan Salihcan Kaya, tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Salihcan Kaya'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Havva Bayrak da, ölüm haberini duyunca evdeki odasında başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, otopsi işlemleri tamamlanan Salihcan Kaya ve Havva Bayrak, bugün beldede toprağa verilecek.
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