Kuzenini yaralayıp intihar etti, haberi alan kız arkadaşı da yaşamına son verdi

BIÇAKLAMA OLAYI SONRASI İKİ İNTİHAR



Olay sonrası eve giderek durumu ailesine anlatan Salihcan Kaya, tabancayla başına ateş ederek intihar etti.



Salihcan Kaya'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Havva Bayrak da, ölüm haberini duyunca evdeki odasında başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, otopsi işlemleri tamamlanan Salihcan Kaya ve Havva Bayrak, bugün beldede toprağa verilecek.