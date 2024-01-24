Kuzenler arasında alacak-verecek kavgası: 1 ölü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu zanlı yakalandı. Aramada, zanlının araziye attığı tabanca da bulundu.



Telefonla aradığı kardeşi Yusuf A'nın boş arazide cesediyle karşılaşan ağabeyi, olay yerinde fenalaştı.



İnşaatta çalıştığı öğrenilen 3 çocuk babası Yusuf A'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.