Kuzenler arasında alacak-verecek kavgası: 1 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Kuzenler arasında alacak-verecek kavgası: 1 ölü

'nın Kepez ilçesinde inşaatta çalışan T.A, aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), Güneş Mahallesi 6045 Sokak'taki boş araziye çağırdı.

Burada kuzenini silahla vurarak öldüren T.A, bölgeden kaçtı.

Kuzenler arasında alacak-verecek kavgası: 1 ölü - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu zanlı yakalandı. Aramada, zanlının araziye attığı tabanca da bulundu.

Telefonla aradığı kardeşi Yusuf A'nın boş arazide cesediyle karşılaşan ağabeyi, olay yerinde fenalaştı.

İnşaatta çalıştığı öğrenilen 3 çocuk babası Yusuf A'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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