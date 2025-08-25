Kuzenler arasındaki tartışma kanlı bitti: Kocaeli'de 19 yaşındaki genç öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iddiaya göre, beraber alkol içen Ferhat T. (19) ve kuzeni F. T. (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F. T., kuzenini göğsünden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan Ferhat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

F. T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ferhat T.'nin cenazesi ise Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.