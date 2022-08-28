Kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Hasan Hurma

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan amca çocuklarının tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.



İhbarla olay yerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Hasan Hurma (22), Adnan Hurma (35), Muzaffer Hurma (55), Safiye Hurma (55) ve Mustafa Hurma, ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Hurma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.