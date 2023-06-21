Kuzenlerin AVM’deki “arazi” kavgasında kan aktı: 2 ölü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuzenler arasında yaşanan arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda mahalle bekçisi olan Mehmet K.'nin silahla ateş açması sonucu akrabası ve aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bekçi olan Kadri K. ile Hayri K. yaşamını yitirdi.

Kuzenlerin AVM’deki “arazi” kavgasında kan aktı: 2 ölü

'da arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenler arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde 3 kuzen arasında Eğil ilçesindeki arazi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet K'nin silahla açtığı ateş sonucu, akrabası olan çarşı ve mahalle bekçisi Kadri K. ile teknisyen yardımcısı Hayri K. öldü.

Şüpheli Mehmet K., olayda kullandığı silahla polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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