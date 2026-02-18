Kuzenlerin cıvata kavgası silahla bitti. Şüpheli tutuklandı

Olay, 16 Şubat tarihinde Körfez ilçesine bağlı Alihocalar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre amca çocukları, B.A. ve S.A., arasında traktör için yaptırdıkları iddia edilen cıvata meselesinden dolayı tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesiyle S.A., kuzeni B.A.'ya tüfekle ateş açtı.

AĞIR YARALANDI

B.A., tüfekteki saçmaların isabet etmesiyle kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kanlar içinde bulunan B.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan B.A.'nın ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan S.A. ise karakoldaki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.