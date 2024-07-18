Kuzenlerin deniz eğlencesi can aldı

Sarıyer Kısırkaya'da Hamza Menteş (14) ve kuzeni Yusuf Taşkın (15) denize girerek açıldı.



Bir süre suda batıp çıkan iki kuzen gözden kayboldu. Olanı gören vatandaşlar durumu ambulans ve jandarma ekiplerine haber verdi.



Olay yerine ambulans ve jandarma ekibi geldi. İki çocuktan biri baygın şekilde kıyıya vururken diğeri ise cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı.



YOĞUN BAKIMDA



İki çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hamza Menteş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kuzeni Yusuf'un Taşkın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisine devam edildiği sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



Menteş'in memleketi Siirt'te toprağa verileceği öğrenildi.