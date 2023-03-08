Kuzenlerin feci kazası: Kardeşleri kaza ayırdı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Anamur’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan N.O. idaresindeki 07 HHV 59 plakalı otomobil, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Fahri Oğuz idaresindeki 07 E 0172 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet ve üzerinde bulunan iki kardeş, 30 metre savrularak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Tevfik Oğuz olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Fahri Oğuz ise ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fahri Oğuz ise, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen yaralı, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tevfik Oğuz’un cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınıp, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Öte yandan, aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücü N.O ‘nun motosiklet sürücüsüyle kuzen oldukları ortaya çıktı. Otomobilde yapılan araştırmada ise alkol şişesi bulundu. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.