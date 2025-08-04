Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti

Elazığ'da bir kişi, kuzeni tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Sugözü Mahalle yolunda meydana geldi.

Husumetli oldukları belirtilen taksi şoförü Ferdi Erol ile amcasının oğlu Serhat Erol arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Serhat Erol, kuzeni Ferdi'yi yanında getirdiği tabancayla başından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde, Ferdi Erol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ferdi Erol'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.