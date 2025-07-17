Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Zeynep Kamil Mahallesi'nde, aynı evde kalan amca çocukları arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Kavga sırasında silahla vurulan Sırrı Can Şimşek (27) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Cenaze, gelen ekiplerce otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı.



Henüz ismi öğrenilemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.