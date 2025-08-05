Kuzenlerin kavgasında kan aktı: Samsun'da cinayet
Samsun'da Doğukan Çağşur’un çıkan kavgada tabancayla vurduğu kuzeni Efe Çağşur hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde amca çocukları Efe Çağşur ile Doğukan Çağşur arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, Doğukan Çağşur tabancayla Efe Çağşur’u vurup kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Efe Çağşur ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Cağşur, buradaki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.
Tedaviye alınan Efe Çağşur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan Doğukan Çağşur, polis ekipleri tarafından İshaklı Mahallesi’nde yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Samsun Bafra
- Polis
- Cinayet