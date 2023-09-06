Kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da Manavgat Irmağı Boğaz mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında Emir Koşar (16) ile teyzesinin oğlu E.T. (17) ayrı ayrı jet skiye bindi.

Bir süre sonra kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Emir Koşar, suya düştü.

Kazanın olduğu sırada bölgeden geçen bir tur teknesinin çalışanları tarafından sudan çıkarılan Koşar, özel bir hastaneye götürüldü.

Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencisi Koşar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Koşar'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KUZEN GÖZALTINDA

Kuzen E.T. gözaltına alınırken, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.