Kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta, iki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı. Kazada 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Koşar hayatını kaybetti. 17 yaşındaki kuzen E.T. gözaltına alındı.

Kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı: 1 ölü
Emir Koşar

'da Manavgat Irmağı Boğaz mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında Emir Koşar (16) ile teyzesinin oğlu E.T. (17) ayrı ayrı jet skiye bindi.

Bir süre sonra kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Emir Koşar, suya düştü.

Kazanın olduğu sırada bölgeden geçen bir tur teknesinin çalışanları tarafından sudan çıkarılan Koşar, özel bir hastaneye götürüldü.

Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencisi Koşar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Koşar'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KUZEN GÖZALTINDA

Kuzen E.T. gözaltına alınırken, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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