Kuzenlerin ölümünün sır perdesi aralanıyor

Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında salı günü kuzen olan Zafer Ateş ile Dilek Ateş'ten bir süre haber alamayan aileleri, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, iki kuzenin bulunması için çalışma başlattı. Gece yarısından sonra saat 00.30 sıralarında iki kuzenin bulunduğu otomobil, jandarma ekipleri tarafından Kelkit Çayı kenarında terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada Zafer ve Dilek Ateş'in kıyafetleri, eşyaları ve alkol şişeleri bulundu.

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DİLEK'İN CANSIZ BEDENİ 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU



Olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuzenlerin Kelkit Çayı'na girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgede çalışma başlattı. Bir süre sonra AFAD'a bağlı dalgıçlar, otomobilin yaklaşık 20 metre uzağında Zafer Ateş'in suda cansız bedenini buldu. İncelemenin ardından Zafer Ateş'in cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Ekiplerin yaptığı çalışmada dün saat 13.00 sıralarında Dilek Ateş’in cansız bedenine ulaşıldı. Suda boğulma sebebiyle hayatını kaybettikleri tespit edilen iki genç Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



ZAFER’İN ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI



Zafer Ateş’in, otomobilden yaklaşık 20 metre uzakta cesedinin bulunduğu noktada çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı.

Suyun derin olmayan küçük bir bölümünde ayakta durup poz verdiği görülen Zafer Ateş’in olay günü saat 13.35’te fotoğrafı bir arkadaşına göndererek "Bak ben suda geziyorum" dediği öğrenildi. İki kuzenin bölgede içki içtikleri, Zafer Ateş’in daha sonra üzerindeki beyaz tişörtü çıkartıp, Dilek Ateş’in ise sadece ayakkabılarını çıkartarak suya girdiği belirlendi. BOĞULMUŞLAR Çaydan kum alınması nedeniyle yaklaşık 8 metrelik derinliğin oluştuğu bölümde iki kuzenden birinin boğulma tehlikesi yaşadığı, birbirine yardım etmeye çalışırken boğuldukları değerlendiriliyor. Olay yerinden toplanan deliler ayakkabılar, kıyafetler, çanta, alkol şişeleri, bardaklar ile iki cep telefonu inceleniyor.