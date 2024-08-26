Kuzenlerine orakla saldırdı: 1’i ağır 2 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde Dursun K. isimli kişi, arazi meselesi nedeniyle kusumet yaşadığı kuzenlerine orakla saldırdı. Dursun K’nın saldırısında yaralanan iki kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kuzenlerine orakla saldırdı: 1’i ağır 2 yaralı

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’da kuzenlerin arazi kavgası, oraklı saldırıya dönüştü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Camii Mahallesi’nde meydana geldi.

Gürgenpınarı-Kayagüney yolunda patpat diye tabir edilen tarım aracı ile ilerleyen Dursun K, arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzenleri H.K. ve F.K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Dursun K, araçtan aldığı orak ile H.K’yi göğsünden, F.K’yi elinden yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

H.K’nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, Dursun K. yakalanıp, gözaltına alındı.

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