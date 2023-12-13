Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Fırtınanın 15 Aralık Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için denizciler ve bölge halkına uyarı yapıldı.