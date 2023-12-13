Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuzey Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Haberi Görüntüle

2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Fırtınanın 15 Aralık Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için denizciler ve bölge halkına uyarı yapıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...